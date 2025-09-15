Programas completos Agenda Económica

Los detalles de la primer jornada Chile Day en Londres

Por CNN Chile

15.09.2025 / 21:39

Conduce: Nicolás Paut

Agenda Económica PM está en Londres para entregar todos los detalles de una versión del Chile Day.

En la instancia conversamos con autoridades chilenas e internacionales, empresarios y economistas sobre las expectativas económicas para el país.

Uno de ellos fue economista Klaus Schmidt-Hebbel, que tras ser consultado sobre las críticas del Presidente Gabriel Boric  Informe de Política Monetaria (IpoM), declaró: “Él se mete a una discusión técnica respecto a la cual él no tiene ninguna ventaja comparativa, no tiene ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis al respecto”.

Revisa el programa completo en el video

