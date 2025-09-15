Los detalles de la primer jornada Chile Day en Londres
15.09.2025
Nicolás Paut
Agenda Económica PM está en Londres para entregar todos los detalles de una versión del Chile Day.
En la instancia conversamos con autoridades chilenas e internacionales, empresarios y economistas sobre las expectativas económicas para el país.
Uno de ellos fue economista Klaus Schmidt-Hebbel, que tras ser consultado sobre las críticas del Presidente Gabriel Boric Informe de Política Monetaria (IpoM), declaró: “Él se mete a una discusión técnica respecto a la cual él no tiene ninguna ventaja comparativa,no tiene ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis al respecto”.
En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.