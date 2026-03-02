Lluvias en el sur y precipitaciones débiles en la zona centro del país para este martes

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Durante la jornada de este martes, el norte tendrá un leve descenso de la temperatura y se mantendrá el cielo despejado en la mayoría del territorio.
En Arica e Iquique la máxima alcanzará a 26 °C, en Copiapó a 29 °C y en Antofagasta a 23 °C.
Las lluvias se mantienen en el sur, aunque no se descartan precipitaciones débiles en la Región de O’Higgins y de Valparaíso.
En Puerto Montt la temperatura llegará a los 15 °C, en Valdivia a 18 °C y en Temuco a 22 °C.
Pese a que bajó la máxima en Santiago en el fin de semana, la temperatura volverá a subir durante este lunes. La máxima subirá a 29 °C y el miércoles se esperan 31 °C.
