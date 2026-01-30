Lluvia en el sur: advierten riesgo de inundaciones en zonas afectadas por los incendios forestales

Debido a las precipitaciones y tormentas que hay en la zona centro-sur del país, Ianire Galilea advierte que hay grandes posibilidades de que se produzcan aluviones o inundaciones en la Región del Biobío, Ñuble y La Araucanía.

La doctora Ianire Galilea Salvador, experta en geología de la Universidad de Concepción, explicó que los suelos afectados por los incendios forestales pueden elevar las amenazas de inundaciones y aluviones.

La experta comentó que en algunos suelos de las zonas afectadas podría suceder una “hidrofobicidad”.

“Es cuando hay un incendio de, al menos la literatura dice, por encima de 270-300 grados y la materia orgánica se quema. Algunos compuestos orgánicos de la vegetación generan una capa repelente, como cerosa, que impide la infiltración del agua en el subsuelo”, explicó.

Es por eso que, tras los incendios y la quema de la cobertura vegetal, las precipitaciones intensas en el sur se convierten en un potencial riesgo.

“Las lluvias llegan ahora mismo en el momento más inadecuado. Tenemos unos suelos que han estado muy secos durante casi dos meses, tres meses, que hemos tenido apenas lluvia”, precisó.

Agregando que el escenario podría ser complejo para las precipitaciones de otoño e invierno, pero que todavía no se proyecta nada certero y aún queda tiempo para que el suelo se regeneré.

“Aún quedaría un margen de varios meses para que el suelo empiece a generar sus primeros brotecitos para, como decía, dar lugar a estos pequeños obstáculos que van a retener las lluvias un poquito y evitar que evacue tanto sedimento o que también ayude a que se vaya infiltrando más el agua en el suelo”, detalló.