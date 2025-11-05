Programas completos CNN tiempo

¿Llueve en Santiago? Revisa el pronóstico completo | CNN Tiempo

Por CNN Chile

05.11.2025 / 17:34

Vuelven las precipitaciones al país. Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la zona norte del país las temperaturas estarán estables con 21 °C de máxima para las ciudades de Arica e Iquique con vientos de 25 a 45 kilómetros por hora.

Para el centro de la capital la máxima alcanzará los 19 °C con probabilidad de chubascos aislados para la tarde de mañana jueves, y que durará hasta la madrugada del viernes.

Producto de un núcleo frío en altura, anunciado por CNN, el centro del país presentará un leve descenso en las temperaturas, con probabilidad de precipitaciones de carácter débil en las regiones de O’higgins, Maule, Ñuble y el Biobío.

Para el sur de Chile, se esperan chubascos para la Araucanía durante toda la tarde del jueves 6 de noviembre. Puerto Montt y Puerto Aysén alcanzarán los 16 y 17 °C respectivamente.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Servicios Ex Bono Marzo: Cómo postular al Aporte Familiar Permanente 2026 y recibirlo a tiempo
Una escena "apocalíptica": Accidente aéreo en Estados Unidos deja al menos 11 muertos
Sauerbaum y el trap de Matthei en la carrera presidencial: "No creo que nadie se tenga que sentir ofendido por una canción"
Fiscalía ingresa querella de capitulos contra Vivanco: Los detalles de la investigación por presuntos sobornos a la exmagistrada
Adultos mayores y altas temperaturas ¿cuáles son las recomendaciones de los expertos?
Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 10 en las elecciones 2025