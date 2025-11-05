¿Llueve en Santiago? Revisa el pronóstico completo | CNN Tiempo

Vuelven las precipitaciones al país. Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la zona norte del país las temperaturas estarán estables con 21 °C de máxima para las ciudades de Arica e Iquique con vientos de 25 a 45 kilómetros por hora.

Para el centro de la capital la máxima alcanzará los 19 °C con probabilidad de chubascos aislados para la tarde de mañana jueves, y que durará hasta la madrugada del viernes.

Producto de un núcleo frío en altura, anunciado por CNN, el centro del país presentará un leve descenso en las temperaturas, con probabilidad de precipitaciones de carácter débil en las regiones de O’higgins, Maule, Ñuble y el Biobío.

Para el sur de Chile, se esperan chubascos para la Araucanía durante toda la tarde del jueves 6 de noviembre. Puerto Montt y Puerto Aysén alcanzarán los 16 y 17 °C respectivamente.