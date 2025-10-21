Programas completos CNN tiempo

Con nubes llega la temperatura peak de la semana: 28 °C de máxima para la Región Metropolitana

Por CNN Chile

21.10.2025 / 16:33

Suben las temperaturas para la jornada del día miércoles 22 de octubre. Revisa el desglose completo del tiempo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Chile.

Se mantienen las temperaturas para la macro zona norte del país pero con más nubosidad que jornadas anteriores. Las máximas estarán entre 20 y 21 °C para las ciudades de Arica e Iquique. Copiapó y Vallenar presentarán cielos despejados con una máxima de 24 °C.

Avanzando hacia la zona centro se mantienen en alta las temperaturas alcanzando los 28 °C en zonas altas o precordilleranas de Valparaíso. Aún así la nubosidad hará que la sensación térmica sea menor. Rancagua alcanzará los 25 °C mientras que Talca alcanzará los 23 °C.

En el sur del territorio nacional se esperan cielos despejados en Temuco, Pucón y alrededores con máximas que bordearán los 18 °C. Las precipitaciones se concentrarán en la puerta norte de la Patagonia.

