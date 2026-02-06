Licencias médicas: menos del 1% de funcionarios públicos fue despedido | CNN Prime

Programas completos cnn prime

Por CNN Chile

06.02.2026 / 18:31

Conduce: Nicolás Paut.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Nicolás Paut, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El presidente electo, José Antonio Kast, volvió a postergar el anuncio de sus subsecretarios y anunció que se informará el sábado.
  • La postulación de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, sigue generando tensión en el cambio de Gobierno. Al respecto, la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, declaró que la candidatura no surgió de la noche a la mañana.
  • Solo 262 funcionarios han sido destituidos de sus funciones por el mal uso de licencias médicas.
  • Cuba ofrece un diálogo abierto con Estados Unidos.

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, respecto a las cifras que publicó el nuevo informe del Ministerio de Hacienda respecto a la polémica de licencias médicas mal usadas por funcionarios públicos.

