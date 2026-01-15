Programas completos Agenda Económica

Ley I+D logró en 2025 su segundo mejor año: ¿Cómo está Chile en materia de investigación y desarrollo?

Por CNN Chile

15.01.2026 / 08:52

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la búsqueda de acuerdos por parte del oficialismo a propósito del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

También dialogamos con Jocelyn Olivari, gerenta de Innovación de Corfo, quien realizó un balance de la Ley I+D y aclaró conceptos. “Estamos generando ya una masa crítica de capacidades en investigación y desarrollo para ir diversificando nuestra matriz productiva”.

