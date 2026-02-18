Programas completos conexión global prime

Las tres aristas de la reforma laboral de Milei: Política, económica y social

Por CNN Chile

18.02.2026 / 23:45

Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global Prime de CNN Chile, abordamos la dimensión social, económica y política de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en medio de la discusión que se realizará este jueves 19 de febrero en la Cámara y el llamado a huelga general convocado por diversos sindicatos.

Para ello, conversamos con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguilar; la directora ejecutiva de Eco Go, profesora del IAE Business School y de la Universidad Austral de Argentina, Marina Dal Poggetto; y el politólogo Facundo Cruz.

