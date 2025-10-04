Programas completos cnn prime

Las principales claves del anexo programático que Jara dará a conocer el lunes 6 de octubre l CNN Prime

Por CNN Chile

04.10.2025 / 12:18

Conduce: Ivo Goic.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos las noticias que marcaron la jornada de este viernes 3 de octubre:

  • Este lunes 6 de octubre se prevé la publicación del anexo programático de la candidata presidencial Jeannette Jara.
  • La abanderada presidencial de Chile Vamos atribuyó a una decisión en solitario el respaldo que entregó el gobernador de Arica, Diego Paco, militante de Renovación Nacional, al candidato José Antonio Kast.
  • Se judicializa el caso de Bernarda Vera: la Unión Demócrata Independiente interpuso una denuncia por presunta omisión de denuncia, sumándose a la querella presentada por el Partido Nacional Libertario.

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

