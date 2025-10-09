Las posibles reformas en política fiscal: ¿Cuál es el camino?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el IPC de septiembre, el cual estuvo alineado con las expectativas del mercado.

En esta edición, también dialogamos con Patricio Jaramillo, director de Riesgo Financiero de PWC Chile, quien reflexionó sobre las posibles reformas en política fiscal.

El experto también reflexionó sobre la falta de incentivos al ahorro en materia fiscal. “Hoy los incentivos son perversos, porque en el fondo aquella entidad o servicio público que no gasta los recursos durante el año fiscal los pierde con alta probabilidad para el año siguiente. Entonces ahí se genera el incentivo perverso del sistema y efectivamente cuando uno ve hoy economías más desarrolladas y que están llevando la política fiscal de manera más responsable, estas están abordando de manera directa este tipo de situaciones”.

