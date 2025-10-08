Programas completos CNN tiempo

Las nubes se tomarán la jornada con 27°C para la capital. Revisa el desglose completo en CNN Tiempo

Por CNN Chile

08.10.2025 / 16:42

Las nubes se harán presentes en el centro de la capital con máximas que varían los 27°C. Revisa el pronóstico del tiempo para tu ciudad en CNN Tiempo.

Cielos despejados acompañarán la jornada matutina para el norte del país con máximas en las temperaturas que esperan bordear los 20°C en Arica, Iquique y Antofagasta 

 

En el centro del territorio nacional seguirán las temperaturas de 30°C para Los Andes y San Felipe. Se espera nubosidad parcial para ciudades como Valparaíso, Talca y Concepción. 

 

Hacia el sur de Chile se espera el avance del sistema frontal que tuvo sus inicios en la Patagonia, dejará un impacto en la región de Los Ríos. Las precipitaciones estarán presentes para Valdivia, Puerto Montt y Puerto Aysén. 

 

Para mayor información revisa el pronóstico completo en CNN Tiempo 

