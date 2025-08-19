Programas completos Agenda Económica

Las definiciones económicas de Jeannette Jara: Salario vital de 750 mil sigue en el programa

Por CNN Chile

19.08.2025 / 00:49

Conduce: Nicolás Paut.

Este lunes 18 de agosto es el día final para las inscripciones de candidaturas y presentación de programas.

Es en ese contexto la candidata oficialista de Jeannette Jara presentó su programa para su eventual gobierno.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, abordamos las novedades económicas del programa de la candidata.

Además, analizamos el escenario global de tasas de interés y oportunidades de inversión en mercados emergentes con Diego Bobadilla, Head of Portfolio Solutions de BTG Pactual.

Revisa el programa completo en el video

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Programas completos Las definiciones económicas de Jeannette Jara: Salario vital de 750 mil sigue en el programa
Daniel Mansuy: “Proteger la democracia liberal no implica estar siempre gritando ‘aquí viene el fascismo’”
Sepúlveda sobre la fuga de tres reos desde la cárcel de Valparaíso: “Es fácil sospechar de corrupción”
Pepe Auth sobre presidenciales: "Quienes plantean la disyuntiva entre comunismo y fascismo dibujan un escenario ficticio"
Mónica Rincón y candidaturas parlamentarias: “Falta un estándar exigente en los partidos frente a eventuales casos de corrupción”
Diputado José Carlos Meza sufre violenta encerrona en Huechuraba junto a su sobrina: Fue amenazado con armas de fuego