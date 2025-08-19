Las definiciones económicas de Jeannette Jara: Salario vital de 750 mil sigue en el programa

Conduce: Nicolás Paut.

Este lunes 18 de agosto es el día final para las inscripciones de candidaturas y presentación de programas.

Es en ese contexto la candidata oficialista de Jeannette Jara presentó su programa para su eventual gobierno.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, abordamos las novedades económicas del programa de la candidata.

Además, analizamos el escenario global de tasas de interés y oportunidades de inversión en mercados emergentes con Diego Bobadilla, Head of Portfolio Solutions de BTG Pactual.

Revisa el programa completo en el video