Lanzan nuevo número gratuito para emergencias bancarias: ¿Cómo funciona?

Hace algunos días, la Asociación de Bancos (ABIF) lanzó el “1212”, un nuevo número de emergencias bancarias que busca reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección ante fraudes.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con José Manuel Mena, presidente de la ABIF, sobre este nuevo número único, nacional y gratuito, que permite a las personas comunicarse de manera inmediata con su banco.
“El objetivo es entregar una forma fácil y simple para que cuando cualquiera de nosotros tenga una dificultad con un producto bancario—estemoss en cualquier punto de nuestro país y en formagratuita—,- en vez de estar buscando cuál es el número de emergencia de mi banco, lo que tiene que hacer es simplemente reportar al 1212″.
Se han convertido en una respuesta directa a las nuevas formas de habitar. Las marcas han entendido que el desafío ya no es ofrecer más funciones, sino ofrecerlas en menos espacio. Así nacen equipos que lavan, secan, enfrían y cocinan con el mínimo tamaño posible, pero con el máximo rendimiento.