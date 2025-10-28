Programas completos Agenda Económica

Lanzan nuevo número gratuito para emergencias bancarias: ¿Cómo funciona?

Por CNN Chile

28.10.2025 / 08:57

Conduce: Sebastián Aguirre.

Hace algunos días, la Asociación de Bancos (ABIF) lanzó el “1212”, un nuevo número de emergencias bancarias que busca reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección ante fraudes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con José Manuel Mena, presidente de la ABIF, sobre este nuevo número único, nacional y gratuito, que permite a las personas comunicarse de manera inmediata con su banco.

“El objetivo es entregar una forma fácil y simple para que cuando cualquiera de nosotros tenga una dificultad con un producto bancario—estemoss en cualquier punto de nuestro país y en formagratuita—,- en vez de estar buscando cuál es el número de emergencia de mi banco, lo que tiene que hacer es simplemente reportar al 1212″.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Cultura La confesión de Héctor Noguera y su cambio de parecer sobre La pérgola de las flores: "Al principio no me gustaba mucho hacerla, me parecía un poco frívola"
El príncipe Andrés habría recibido a Jeffrey Epstein en Windsor dos meses después de la orden de arresto contra el pederasta
Formalizarán a cinco imputados por secuestro y muerte de Krishna Aguilera
“Legendario artista”, “ícono”, “alma generosa” y más: El mundo de la cultura llora la muerte de Héctor Noguera
En medio de su visita a Japón: Donald Trump bromeó al decir que "perturba" los mercados con sus políticas
Amparo Noguera por muerte de su padre: "Me gustaría lo recuerden como un hombre justo, un actor maravilloso y una persona generosa"