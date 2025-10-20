La Región Metropolitana presentará máximas de 26 °C y 27 °C para el día martes | CNN Tiempo

Producto del fortalecimiento del anticiclón y las altas presiones se mantendrán estables las temperaturas de la zona céntrica del territorio nacional. Revisa el desglose completo del tiempo y el pronóstico para tu ciudad en CNN Tiempo.

Con nubes matinales y variando a un cielo despejado conforme pase el día el pronóstico del tiempo es 20 °C la máxima para las ciudades de Arica e Iquique. La dorsal cálida mencionada con anterioridad por CNN Chile, se mantendrá presente en el norte grande y chico avanzando hacia el centro del país.

La Región Metropolitana presentará máximas de 26 °C para Santiago Centro, Curacaví y alrededores. Cielo parcialmente nublado.

Producto del fortalecimiento del anticiclón y las altas presiones se mantendrán estables las temperaturas de la zona céntrica del territorio nacional. De nubosidad parcial pasa cielos despejados desde el maule hacia la zona sur. Se esperan 22 °C de máximas para Talca y Chillán.

Avanzando hacia el sur de Chile, Si bien se han presentado precipitaciones durante las últimas horas esto baja para el pronóstico del día martes 21 de octubre con 17 °C para Temuco y Valdivia con nubosidad parcial. En Puerto Aysén, Punta Arenas y Puerto Williams la máxima será de 11 °C con chubascos débiles.