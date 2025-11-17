La reacción del mercado a las elecciones: ¿Qué se espera de cara a la segunda vuelta?

Conduce: Pilar Gutiérrez.

Tras la primera vuelta presidencial, el mercado local reaccionó sin sobresaltos. En un nuevo capítulo de Agenda Económica, Arturo Frei, gerente general de Corredora Renta 4 Chile, dijo que los resultados estuvieron dentro de lo previsto y en línea con el escenario que venían observando los inversionistas.

Frei señala que “las elecciones presidenciales, la verdad es que no sorprendieron. “No hay una sorpresa muy importante si se reafirma la postura que el mercado ya venía internalizando respecto de las amplias posibilidades que tiene José Antonio Kast de ser presidente”, complementa.

El gerente explica que este escenario ya estaba incorporado en los precios. “Es algo que se refuerza, pero al mismo tiempo es algo que los precios en el IPSA tenían muy internalizado. Entonces, desde el punto de vista de la presidencial, gran sorpresa no, pero de todas formas se reafirma esta perspectiva y previsión del mercado”.

De cara a las próximas jornadas bursátiles, Frei proyecta un ánimo favorable: “Debiera haber una reacción positiva de parte de los activos locales por el mejor resultado al esperado en las parlamentarias, que si bien no es suficiente para llevar cambios profundos como lo constitucional, sí da una mayoría parlamentaria que puede servir en otros temas”. Por lo que “esperamos una reacción positiva de parte de la bolsa local”.

Sobre la segunda vuelta, señala que el mercado ya asume como muy probable un triunfo del candidato del Partido Republicano. “Para nosotros el resultado que gane José Antonio Kast es altamente probable y el mercado también así lo está internalizando”, indicó.

Aun así, advierte que no se anticipa un salto adicional relevante en la bolsa si Kast finalmente se impone. “Por eso es que cuando salga electo —o probablemente salga electo— tampoco la bolsa va a subir mucho más, (…) puesto que el mercado ya lo venía internalizando”, afirmó.

