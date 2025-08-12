Programas completos Agenda Económica

La mitad de los chilenos gana $611.000 o menos: ¿A qué se debe?

Por CNN Chile

12.08.2025 / 09:19

Conduce: Sebastián Aguirre.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024.

Según el sondeo, en 2024, el ingreso laboral promedio de quienes trabajaron en el país fue de $897.019 líquidos al mes, cifra que corresponde al sueldo bruto descontando previsión y salud.

El ingreso mediano —el que recibe una persona situada justo en la mitad de la distribución— alcanzó $611.162 mensuales. Esto significa que la mitad de la población ocupada ganó montos iguales o inferiores a esa cifra.

En un nuevo capítulo de Agenda EconómicaMarcela Perticara, directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales (UDP), analizó los resultados. “Estos números muestran que el mercado laboral sigue muy poco dinámico”, partió señalando.

Son números bien parecidos a los que teníamos en la medición de hace un año, es decir, no teníamos grandes cambios en los ingresos promedios, cualquier cambio que veíamos era fundamentalmente ajuste por inflación”, dijo, detallando que “nuestro mercado laboral ya mostraba estos signos de debilidad previo inclusive al estallido social”.

