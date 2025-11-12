Programas completos conexión global

La historia de Soraya Martínez, la chilena-canadiense electa alcaldesa de Montreal

Por CNN Chile

12.11.2025 / 23:53

Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global Prime, Alicia Contreras conversó con Soraya Martínez, chilena-canadiense y alcaldesa electa de Montreal. En la entrevista, se refirió a su visita a Chile en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, compartió sus vivencias como migrante y abordó la administración de Donald Trump.

Finalmente, Raúl Sohr analizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP30), que se está realizando en Brasil y que ha estado marcada por una ausencia relevante: la de Estados Unidos.

