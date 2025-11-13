Programas completos conexión global

La BBC se disculpa con Trump por documental, pero se rehúsa a pagar millonaria compensación

Por CNN Chile

13.11.2025 / 21:56

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

La BBC se disculpa por documental sobre hechos ocurridos en el Capitolio, en los que se daba entender que Donald Trump hizo un llamado a una acción violenta. Sin embargo, aseguran no están de acuerdo con pagar algún tipo de compensación, luego de que el Presidente de Estados Unidos amenaza con millonaria demanda.

