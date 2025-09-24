Programas completos Agenda Económica

La apuesta de Credicorp Capital por el mercado chileno

Por CNN Chile

24.09.2025 / 20:37

Conduce: Nicolás Paut.

En este nuevo Agenda Económica PM, con Nicolás Paut, revisamos lo que sigue dejando la polémica que abrió la Sociedad Nacional de Agricultura tras plantear una regularización de migrantes irregulares en Chile con el fin de avanzar en formalizar el empleo de dicho sector, que ha recibido críticas desde distintos ámbitos. Luego conversamos con Eduardo Montero, gerente general de Credicorp Capital, sobre la apuesta que han hecho respecto a Chile.

