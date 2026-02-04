Kast inicia gira europea en foro conservador con críticas al feminismo y ambientalismo | CNN Prime

Conduce: Nicolás Paut.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Nicolás Paut, revisamos las principales noticias de la jornada:

La Comisión Chilena del Cobre proyectó un nuevo récord del precio promedio del cobre de US$4,95 la libra este año y a US$5 para el 2027.

La Justicia decidió postergar el juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Caso Julia Chuñil: Continúa aún la búsqueda del cuerpo y no se descartan nuevas excavaciones en el terreno de la desaparecida.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad y ractificó la absolución de Juan Miguel Fuente-Alba .

La Municipalidad de Santiago junto a Carabineros de Chile realizaron un nuevo operativo contra el comercio informal en el Barrio Meiggs.

El presidente electo, José Antonio Kast, inició su gira en Europa en la VII Cumbre Transatlántica en Bruselas y llamó a promover la "familia, verdad y libertad".

Según expertos, la venta de viviendas crecería un 30% este 2026.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó al mandatario estadounidense, Donald Trump y la reunión fue sin la presencia de prensa.

En Entrevista Prime, conversamos con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sobre el inicio de la tercera etapa del plan de intervención en Barrio Meiggs que tiene como objetivo retirar al comercio informal de la zona.