Programas completos cnn prime

Kast habla de la polémica de diputado Republicano por indulto a abusadores de niños

Por CNN Chile

07.12.2025 / 14:14

Conduce: Macarena Román.

En un nuevo CNN Prime, junto a Macarena Román, revisamos las principales informaciones de la jornada:

José Antonio Kast se refrió a la polémica por dichos del diputado Republicano José Carlos Meza, en los que se abría a la posibilidad de indultar a abusadores de niños, si estos se encontraran con una enfermedad invalidante o terminal.

La Corte de Apelación de Valparaíso autorizó el desalojo que busca implementar al gobierno en la mega toma de San Antonio.

Mariana Corina Machado, opositora de Nicolás Maduro, anuncio que viajará a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Revisa el noticiero completo en el video.

 

DESTACAMOS

Mundo Jóvenes chilenos tienen nueva puerta abierta: beVisioneers, la mentoría global que impulsa ideas sustentables

LO ÚLTIMO

País Mon Laferte respalda candidatura de Jeannette Jara a una semana del balotaje
Balance de tránsito por fin de semana largo: Carabineros reporta 5 fallecidos en 186 accidentes
Kast habla de la polémica de diputado Republicano por indulto a abusadores de niños
Pronostican drástico cambio en el tiempo de Santiago para este lunes
Kast refuerza llamado a migrantes irregulares a dejar el país
Megatoma de San Antonio: Minvu defiende expropiación y acusa “errores” en críticas de la oposición