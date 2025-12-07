Kast habla de la polémica de diputado Republicano por indulto a abusadores de niños
Por CNN Chile
07.12.2025 / 14:14
Conduce: Macarena Román.
En un nuevo CNN Prime, junto a Macarena Román, revisamos las principales informaciones de la jornada:
José Antonio Kast se refrió a la polémica por dichos del diputado Republicano José Carlos Meza, en los que se abría a la posibilidad de indultar a abusadores de niños, si estos se encontraran con una enfermedad invalidante o terminal.
La Corte de Apelación de Valparaíso autorizó el desalojo que busca implementar al gobierno en la mega toma de San Antonio.
Mariana Corina Machado, opositora de Nicolás Maduro, anuncio que viajará a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.
