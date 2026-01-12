Kaiser descarta ser ministro en el gobierno de Kast | CNN Prime

Programas completos cnn prime

Por CNN Chile

12.01.2026 / 12:03

Conduce: Francisca Cárdenas

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Francisca Cárdenas, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Kaiser descarta ser ministro de José Antonio Kast.
  • Gran incendio en Argentina: Chile ofrece ayuda.
  • Una semana sin Maduro: Así está Venezuela.
  • El chileno Diego Moya ganó el Ironman 70.3 de Pucón.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

