Justicia declara culpable al exdirector de la PDI, Héctor Espinoza, por múltiples delitos | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición para CNN Prime, desglosamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

“Chile es una sola patria” así respondió la candidata por el oficialismo, Jeannette Jara, mientras se producían gritos contra otros postulantes a La Moneda y Carabineros, en su cierre de campaña en Maipú. En tanto, generó polémica la presencia de tres alcaldes de Chile Vamos en el acto de José Antonio Kast, los jefes comunales explicaron que su participación fue un gesto de unidad.

El exdirector de la PDI, Héctor Espinoza, fue declarado culpable de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. La Justicia dictó prisión preventiva hasta la lectura de la sentencia que será el 1 de diciembre. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para Espinoza y 5 para su esposa, como autora del delito de lavado de activos culposo.

El alcalde Mario Desbordes se vuelve a enfrentar con La Moneda. El municipio de Santiago paralizó las obras de remodelación que se realizaban en el palacio de Gobierno debido a que la empresa a cargo no tenía la autorización correspondiente. El Ejecutivo aseguró que la obtención de los permisos es una responsabilidad del contratista y que en cualquier caso se harán valer los plazos.

Jeffrey Epstein mencionó a Donald Trump en varios correos electrónicos en un periodo de 15 años, según los demócratas en la Cámara de Representantes, en uno de esos mensajes Epstein habría afirmado que el mandatario pasó mucho tiempo con una mujer descrita como víctima de trata de personas.