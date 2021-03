Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del caso Karadima, integrará la Comisión Pontifica para la Protección de los Niños, como lo anunció la iglesia el miércoles. Al respecto, sostuvo que “el Papa es un hombre que he visto varias veces y quiere sinceramente cambiar esto”, pero “me impresiona la hipocresía de muchos obispos que le dicen que sí al papa, pero vuelven a su país y las cosas siguen igual”. “Hasta que no haya justicia para la última víctima esto no termina”, declaró, junto expresar que “me desespera la inacción, la hipocresía de algunos obispos, en Chile tenemos ejemplos flagrantes de hipocresía y mentira, pero también hay quienes quieren ser parte de que la cosa cambie y yo también quiero ser parte de esa solución”. En tanto que en el análisis internacional, Raúl Sohr comentó cómo han enfrentado la pandemia de COVID-19 Alemania y Brasil.