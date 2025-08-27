José Maza dice que es “casi imprescindible” la instalación de un reactor nuclear en la Luna

José Maza, astrónomo y premio nacional de Ciencias, conversó con CNN Tiempo sobre la instalación de una central nuclear en la Luna y la carrera espacial para llegar a Marte.

Para el Premio nacional de Ciencias resulta “casi imprescindible” instalar la central nuclear, debido a las condiciones del satélite de la Tierra.

“Yo creo que es inevitable que tengan un generador nuclear, porque es el único que funcionaría“, dice.

Maza enfatiza que a diferencia con Marte, donde se instalarían generadores eólicos para suplir problemas con la energía fotovoltaica, en la Luna no existe atmósfera, lo que dificulta las opciones para la obtención de energía.

Para que la instalación del reactor nuclear se lleve a cabo para el 2030, el astrónomo señala que es esencial comenzar a viajar a la Luna, lo que se realizaría con el proyecto Artemisa.

“Yo creo que primero tienen que empezar a montar la base lunar en el polo sur de la Luna y ahí recién ver cómo bajan los equipos para poder hacer una instalación que produzca energía nuclear en la Luna“, argumenta.

Además, cree que difícilmente se pueda armar desde cero el reactor en suelo lunar.

“No creo que puedan hacer y armar un reactor nuclear en la Luna, es decir, llevar todos los elementos y llevar todos los técnicos y lo armen allá, el reactor nuclear tiene que ir armado desde la Tierra”, sostiene

Sin embargo, para el astrónomo el premio mayor es llegar a Marte, para la que hay fecha emblemática que es el 2035, el 2035

“El 2035 Marte va a estar colocado como no ha estado en los últimos 15 años, a menos de 60 millones de kilómetros, entonces deberíamos de ir a Marte en el 2035″, cuenta.

Respecto a quien logrará llegar a Marte primero, Maza sostiene que debido a la política interna Estados Unidos se ha ido quedando solo, por lo que cree que probablemente sea otra potencia, como China, la que logre hacerlo.

Revisa la entrevista completa en el video.