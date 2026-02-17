Programas completos cnn prime

José Antonio Kast defendió la nominación de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad | CNN Prime

Por CNN Chile

17.02.2026 / 13:26

Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • José Antonio Kast defendió la nominación de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad.
  • Desalojan toma Santa Marta.
  • Galvarino Apablaza: Extradición se encuentra en manos de la justicia.
  • Muere el actor Robert Duvall.

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, respecto al desalojo de la toma Santa Marta en Maipú, la designación de German Codina como futuro delegado de la RM y las amenazas que ha recibido la alcaldesa de Lo Espejo.

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

Mundo Estados Unidos destruye otras tres lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico: 11 personas murieron
El llamativo llamado de una provincia de Argentina a los "Therians" a vacunarse
"The Mandalorian and Grogu" lanza nuevo tráiler: La película de Star Wars llegará el 21 de mayo
Soy psicóloga y te explico qué hacer y cómo reaccionar si tu hijo decide ser Therian
Luego de 72 horas: Encuentran con vida a pareja antofagastina extraviada en la zona cordillerana de Atacama
Radiografía a la nueva Cámara: Predominan hombres y las profesiones de ingeniero, abogado y periodista