Jeannette Jara subió al primer lugar dentro de las preferencias presidenciales desplazando a José Antonio Kast
Por CNN Chile
19.10.2025 / 11:57
Conduce: María Luisa Carrión
En una nueva edición para CNN Chile, te invitamos a revisar las noticias más relevantes de la jornada.
- Jeannette Jara subió al primer lugar dentro de las preferencias presidenciales desplazando a José Antonio Kast según la reciente encuesta panel ciudadano desarrollada por la Universidad del Desarrollo. Además Johannes Kaiser subió un 3%, datos que provocaron diversas reacciones dentro del mundo político
- Señalando “Kast miente” Jeannette Jara salió al paso tras las declaraciones del repúblicano sobre la postura que tuvo el actual Gobierno sobre el estallido social en 2019. La candidata oficialista marcó una distinción entre los hechos de violencia ocurridos y las manifestaciones por la reivindicación de derechos sociales.
- La ministra de Defensa, Adriana Delpino, visitó a los heridos del accidente aéreo del helicóptero Black Hawk. Actualmente se encuentran en el hospital de la Fuerza Aérea de Chile. Por otro lado, se está a la espera que el cuerpo del capitán Sergio Hidalgo sea traslado a Santiago.