Jeannette Jara realiza un llamado al orden tras críticas de Lautaro Carmona a Mario Marcel | CNN Prime

Por CNN Chile

27.08.2025 / 16:19

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Desarticulan violenta banda narco en la ciudad de Los Andes

“No soy la mamá de ningún dirigente”: Jeannette Jara realiza un fuerte llamado al orden tras dichos del presidente del PC, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

En La Entrevista Prime conversamos con Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, sobre las propuestas en su eventual gobierno.

Revisa el noticiero completo en el video.

 

