En una nueva edición de CNN Magazine, Viviana Encina conversó con la actriz y humorista nacional Javiera Contador, haciendo un repaso sobre su carrera, así como también profundizando en su visión acerca de las luces y sombras del humor. “Es un tema a quién se incomoda en el humor; si solo incomodo a una persona normal para que el resto se ría, lo encuentro poco gracioso, pero el humor sí sirve para cuestionar ciertas situaciones de poder“. De hecho, sobre su paso por la recordada serie Casados con Hijos, sentenció que “ya no lo encuentro divertido”, porque que “ahora no me parece divertido reírse del cuerpo de nadie“, dijo, manifestando que “teníamos naturalizado eso y está mal”.