Invierno 2025 dejó un importante déficit de lluvias ¿Afectará el precio de los alimentos?

En CNN Tiempo conversamos con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, sobre la temporada para el agro.

Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, explicó en CNN Tiempo que el 2025 fue un año “frágil” para el agro debido al importante déficit de lluvias-

“Talca tuvo déficit un 32%, Chillan un 44%, y Santiago un 18%”, señaló.

Agregó que este invierno dejó también una importante merma de nueve caída

“Coquimbo tuvo 57 % de déficit de nieva caída, Valparaíso un 41%, Maule un 30% y el Ñuble un 54%”, detalló

Sin embargo, destacó que a pesar del déficit, los embalses registran sobre el 70% de la capacidad, por lo que el llamado para los agricultores es a “ciudar el agua”.

“La mega sequía no nos abandona a pesar del evento del Niño que ocurrió el 2023 y 2024“, dijo Patrio González.

¿Subirán los precios?

Un punto positivo y que podría incidir en el valor de las hortalizas es la ocurrencia de heladas.

En ese sentido, el agroclimatólogo que “afortunadamente las heladas fueron pocas, uno o dos días de heladas, nada más”

“Hay dos tipos de precios, una por la afectación climática, que una helada tardía pueda haber destruido los ciertos tomates, la lechuga, los brócolis, etcétera. Y otra es obviamente que por la gran demanda que hay suben los precios, pero ya por un fenómeno netamente puntual, de que en ciertas patrias, igual que ocurre con los pasajes a fin de año, se suben exorbitantemente la carne o se exorbitantemente las hortalizas para el 18. Bueno, el tomate para el pebre, las papas también y todo eso”, concluyó