Programas completos influyentes

Influyentes, capítulo 78: Juan Pardo y Aldo Mascareño

Por CNN Chile

23.11.2025 / 19:30

Conduce: Paula Escobar Chavarría.

En este nuevo Influyentes, con Paula Escobar, hablamos sobre las elecciones 2025 y lo que queda de camino hacia la segunda vuelta de diciembre. Para ello conversamos con Juan Pardo, director de la encuesta Feedback, y con Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP).

