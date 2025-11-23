Influyentes, capítulo 78: Juan Pardo y Aldo Mascareño

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Conduce: Paula Escobar Chavarría.
En este nuevo Influyentes, con Paula Escobar, hablamos sobre las elecciones 2025 y lo que queda de camino hacia la segunda vuelta de diciembre. Para ello conversamos con Juan Pardo, director de la encuesta Feedback, y con Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP).
