Programas completos influyentes

Influyentes, capítulo 74: Lucía Dammert y Óscar Landerretche

Por CNN Chile

12.10.2025 / 19:30

Conduce: Paula Escobar Chavarría.

En este nuevo capítulo de Influyentes con Paula Escobar conversamos con Lucía Dammert sobre su más reciente libro “Anatomía del poder ilegal”, donde aborda crimen organizado y el poder que manejan, para luego hablar con Óscar Landerretche sobre el presente político-económico del país y la carrera presidencial.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Landerretche y el "peligro" de Kast: "Mala señal internacional", no es "demasiado competente" y tiene "posturas extremas"
Influyentes, capítulo 74: Lucía Dammert y Óscar Landerretche
Dammert habla del "espejismo" de Bukele: "Para nuestros países es una mala receta"
Denuncian que jauría de perros dogos argentinos atacan a mascotas en Hualpén: Una de ellas perdió su cola
Colo Colo femenino imparable: Clasifica a la semifinal de la Copa Libertadores y se acerca a un récord mundial
Limache aplasta a La Serena y enfrentará a Huachipato por la final de la Copa Chile