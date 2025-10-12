Influyentes, capítulo 74: Lucía Dammert y Óscar Landerretche

Conduce: Paula Escobar Chavarría.

En este nuevo capítulo de Influyentes con Paula Escobar conversamos con Lucía Dammert sobre su más reciente libro “Anatomía del poder ilegal”, donde aborda crimen organizado y el poder que manejan, para luego hablar con Óscar Landerretche sobre el presente político-económico del país y la carrera presidencial.