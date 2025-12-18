Programas completos Agenda Económica

Inflación cayó más rápido de lo esperado: Meta del 3% podría cumplirse a principios del 2026

Por CNN Chile

18.12.2025 / 09:28

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la inflación, la cual está cayendo más rápido de lo esperado, proyectándose que alcance la meta de 3% a inicios de 2026., según informó el Banco Central.

También dialogamos con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab, sobre la proyección económica de Estados Unidos y los desafíos de Donald Trump en esta materia.

