Inflación cayó más rápido de lo esperado: Meta del 3% podría cumplirse a principios del 2026

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la inflación, la cual está cayendo más rápido de lo esperado, proyectándose que alcance la meta de 3% a inicios de 2026., según informó el Banco Central.

También dialogamos con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab, sobre la proyección económica de Estados Unidos y los desafíos de Donald Trump en esta materia.

Mira el programa completo