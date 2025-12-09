Programas completos conexión global

Incertidumbre por viaje de María Corina Machado a Noruega para recibir el Nobel de la Paz

Por CNN Chile

09.12.2025 / 21:07

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Sigue la incertidumbre por viaje de María Corina Machado a Noruega para recibir el Nobel de la Paz, esto tras suspender conferencia de prensa que se realizaría durante este lunes.

La opositora venezolana, que vive en la clandestinidad, aseguró anteriormente que se trasladaría hasta Oslo para recibir el galardón.

Kristian Berg Harpviken, secretario del Comité noruego del Nobel, señaló que confía en que Machado llegará a la ceremonia, sin embargo dice desconocer la forma en que podrá trasladarse.

