Incertidumbre por huelga de pilotos de Latam: ¿Qué se viene?

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
Conduce: Sebastián Aguirre.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la incertidumbre por huelga de pilotos de Latam, la que, entre otras cosas, obligó a cancelar vuelos.
También analizamos los dichos del exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien defendió la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario. También afirmó que los últimos datos de inflación y crecimiento en Chile dan cuenta de que “esta no es una economía que se esté cayendo a pedazos“.
