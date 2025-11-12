Programas completos Agenda Económica

Incertidumbre por huelga de pilotos de Latam: ¿Qué se viene?

Por CNN Chile

12.11.2025 / 09:08

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la incertidumbre por huelga de pilotos de Latam, la que, entre otras cosas, obligó a cancelar vuelos.

También analizamos los dichos del exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien defendió la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario. También afirmó que los últimos datos de inflación y crecimiento en Chile dan cuenta de que “esta no es una economía que se esté cayendo a pedazos“.

