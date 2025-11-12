Incendios forestales: ¿Qué hacer y cómo prevenir que las llamas lleguen al hogar?

Los incendios forestales, con el paso de los años, han sido una de las principales catástrofes durante los veranos, ¿Qué están haciendo las autoridades y cómo prevenir un posible desastre?

A lo largo de la historia de nuestro país hemos sido testigos de cómo en verano, con la alza de temperaturas y los descuidos del ser humano, se han provocado catastróficos incendios forestales que han afectado a más de miles de personas, perdiendo sus hogares e incluso sus vidas.

Ante esto, es clave conocer las distintas medidas que existen en materia de prevención ante los incendios forestales que puedan desarrollarse durante estas fechas. Es por esto que, en conversación con CNN Tiempo, la Directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián, detalló sobre qué hacer, en nuestros hogares, para evitar eventuales desastres relacionados a los incendios forestales.

Desde SENAPRED, se ha trabajado en una Estrategia de Fortalecimiento para la Gestión de Incendios Forestales, que abarca territorialmente desde Atacama hasta la región de Magallanes. Cabe destacar que la mayor concentración de recurrencia en este último tiempo en los incendios forestales ha estado entre la región de O’Higgins, Biobío y la Araucanía.

Hasta la fecha, son $160 mil millones los destinados, este año 2025, al fortalecimiento del Plan Básico de la Corporación Nacional Forestal, que va de la mano con la coordinación de 107 acciones concentradas en la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión de Incendios Forestales de 23 organismos distintos.

Acciones que van desde la preparación con la ciudadanía, escuelas, postas y familias, la generación de espacios de autoprotección en el entorno de las viviendas, con la construcción de más de 4.000 kilómetros de cortafuegos que están realizando en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, empresas concesionarias y EFE.

“Hay una suma de muchas voluntades y recursos de distintas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, coordinados por SENAPRED, de la mano con CONAF, que es el experto en estas materias, para poder ir disminuyendo el riesgo potencial que pueda existir en los distintos territorios frente a la amenaza de incendios forestales”, detalló Alicia Cebrián

¿Cómo prevenir que un incendio forestal afecte nuestro hogar?

Según la directora de SENAPRED, es vital generar un espacio de protección alrededor de nuestros hogares y esto tiene que ver con despejar el entorno de la vivienda de cualquier material que pueda llegar a ser combustible y que contribuya a la propagación del incendio.

La maleza, vegetación y basura son presas fáciles para las llamas. Por lo tanto, la limpieza del espacio es clave para evitar que el fuego se propague, como una especie de “cortafuego” pero, desde SENAPRED, lo nombraron espacio de protección alrededor de la vivienda.

“Yo no sé si se acuerdan de la imagen de una zona en Valparaíso que hizo todo un trabajo de limpieza alrededor de toda una población, que era Botania, que dio muchas vueltas después del incendio de Viña del Mar. Bueno, ese fue un espacio de protección a todo ese sector. Se quemó todo el entorno, pero ellos no. Eso es porque, finalmente, cuando el fuego no tiene material, lo va buscando y se abre en las zonas que están limpias y no entra a esos sectores”, señaló Cebrián.

El llamado es a despejar las zonas que puedan ser un incentivo para el desarrollo de los incendios, la colaboración comunal y la protección de viviendas a través de acciones sencillas como la limpieza y mantenimiento del entorno libre de vegetación, de posibles caídas de árboles que pudieran caer sobre la vivienda y que la exponen al efecto del incendio forestal.