Incendios forestales en el Ñuble y Biobío: ¿Intencionalidad o negligencia?

El megaincendio en el sur del país ha dejado un saldo de 19 fallecidos y 1.500 damnificados.

Al mediodía de este lunes, el presidente Boric dijo que hay 25 incendios en combate. En las regiones del Ñuble y Biobío, los damnificados superan los 1.500 afectados y los fallecidos alcanzan las 19 personas.

Patricio Balladares, Jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la Región de Valparaíso de la CONAF, explicó que estos incendios han llegado para quedarse.

“Son incendios que han venido a quedarse acá a nuestro país, digamos que a partir del 2016 con la tormenta de fuego, son incendios que superan las capacidades de control inmediata y se transforman en este tipo de siniestro con estas características” explicó.

El Jefe del Depto IF. de la CONAF, se refirió a la posible intencionalidad o negligencia de estos incendios: “Este tipo de siniestro ocurre en condiciones donde existe un combustible predispuesto a la ignición, hay una carga de combustible muy potente en el territorio”.

“Pero eso se suma a los factores ambientales, fuertes vientos, baja humedad relativa, y las temperaturas que han sobrepasado los 35 grados” añadió Patricio Balladares.