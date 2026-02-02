Programas completos Agenda Económica

Imacec de diciembre fue de 1,7%: Las razones que explican esta cifra

Por CNN Chile

02.02.2026 / 22:19

Conduce: Nicolás Paut

En una nueva edición de Agenda Económica PM, realizamos un profundo análisis del Imacec de diciembre.

Además, abordamos las críticas por la proyección del déficit fiscal y esperada alza de ventas de viviendas para el 2026.

Revisa el programa completo en el video

DESTACAMOS

Servicios ¿Cómo identificar los síntomas del dengue?

¿Cómo identificar los síntomas del dengue?

Desde el Minsal recomendaron a las personas que viajaron a un lugar con transmisión autóctona de dengue y presentan la sintomatología, acudir a un centro asistencial: Revisa cuáles son los síntomas.

LO ÚLTIMO

Programas completos Imacec de diciembre fue de 1,7%: Las razones que explican esta cifra
PNL suspende militancia de la exfiscal Ana Victoria Quintana ante eventual opción en la Subsecretaría de Prevención del Delito
Senapred declara alerta roja para Isla de Pascua por incendio con “amenaza inminente a viviendas”
Trump baja los aranceles a India y afirma que dejarán de comprarle petróleo a Rusia
Turista israelí detenido en Torres del Paine deberá pagar $1 millón a Bomberos y no podrá volver a Chile por un año
“Hay que tratar de evitar ese escenario”: Muñoz ante eventual decisión de Kast de no apoyar a Bachelet en la Secretaría General de la ONU