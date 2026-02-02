Imacec de diciembre fue de 1,7%: Las razones que explican esta cifra

Por CNN Chile 02.02.2026 / 22:19

Conduce: Nicolás Paut

En una nueva edición de Agenda Económica PM, realizamos un profundo análisis del Imacec de diciembre.

Además, abordamos las críticas por la proyección del déficit fiscal y esperada alza de ventas de viviendas para el 2026.

Revisa el programa completo en el video