Gremios de Gendarmes critican dichos del ministro de Justicia Jaime Gajardo | CNN Prime

Por CNN Chile

16.02.2026 / 12:01

Conduce: Pilar Gutiérrez.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Pilar Gutiérrez, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Gremios de Gendarmes critican dichos del ministro de Justicia Jaime Gajardo
  • Continúa combate de incendios forestales
  • Ministro del Interior defiende gestión fiscal del Gobierno
  • Barack Obama denunció “espectáculo de payasos”

