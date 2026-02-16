Gremios de Gendarmes critican dichos del ministro de Justicia Jaime Gajardo | CNN Prime

A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°
Se espera que durante esta semana los termómetros marquen altos valores, por lo que el llamado es a la precaucación y el autocuidado.
Conduce: Pilar Gutiérrez.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Pilar Gutiérrez, revisamos las principales noticias de la jornada:
Se espera que durante esta semana los termómetros marquen altos valores, por lo que el llamado es a la precaucación y el autocuidado.