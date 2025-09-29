Por CNN Chile 29.09.2025 / 21:52

Conduce: Mónica Rincón.

Gobierno defiende Plan Nacional de Búsqueda tras caso de detenida desaparecida hallada en Argentina:

Se anticipa una tensa discusión del Presupuesto 2026 tras arremetida de Matthei por supuesta falta de transparencia.

Gobierno defiende el Plan Nacional de Búsqueda tras caso de detenida desaparecida encontrada con vida en Argentina.

En Dirección La Moneda, Macarena Román y Colomba Eichholz, entregan detalles de las candidaturas presidenciales.

