Gobierno defendió reapertura gradual de El Teniente tras accidente que dejó 6 fallecidos |CNN Prime

Conduce: Francisca Cárdenas.

En un nuevo CNN Prime, junto a Francisca Cárdenas, revisamos las principales informaciones de la jornada:

La Democracia Cristiana se defiende luego de que la Organización Demócrata Cristiana la suspendiera por apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

Gobierno defendió la decisión de reabrir gradualmente la mina El Teniente tras accidente que dejó a seis trabajadores fallecidos.

Colo Colo no levanta cabeza y deja escapar en el último minuto el triunfo en el partido que disputaba con Everton en Viña del Mar.