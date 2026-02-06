Gobierno declaró humedal urbano la extensión del Río Mapocho desde Lo Barnechea a Padre Hurtado

Matías Crisóstomo académico en administración de Ecoturismo conversó respecto a que el Río Mapocho fue declarado humedal urbano por el Gobierno, luego de la petición de los alcaldes.

Al ser declarado como humedal urbano, ahora el Río Mapocho está protegido por la Ley 21.202 y con ello, las 83 especies de faunas que habitan el cuerpo de agua. De ellas, 8 son endémicas, 57 nativas y 16 exóticas.

El río atraviesa 16 comunas, extendiendo desde Lo Barnechea a Padre Hurtado y la declaratoria surgió a raíz de las diversas peticiones de estas municipalidades y de la Gobernación de la Región Metropolitana.

Debido a la normativa ambiental que lo protege, algunos proyectos inmobiliarios podrían verse afectados y tener que modificar las infraestructuras construidas, comentó el académico.

“Incluso los que están en tramitación y que ya tuvieron una primera autorización, ahora se puede volver a revisar y el tema es que hay que incluir la evaluación de impacto ambiental, dado esta figura de humedal (…) hay que principalmente analizar los impactos que va a tener esta edificación o esta construcción aledaña a la humedad urbana del Río Mapocho”, explicó.