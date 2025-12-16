Gobierno de Chile rechaza declaraciones de Maduro contra Kast

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.
En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:
Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones emitidas por Nicolás Maduro contra el Presidente electo José Antonio Kast, asegurando que “agradecería que el dictador Maduro se dedicara a proteger a su propia población”.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultado sobre las elecciones en Chile, aseguró que apoyó a José Antonio Kast y señaló que ha oído que es “una persona excelente”.
Revisa el programa completo en el video.
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.