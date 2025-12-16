Programas completos conexión global

Gobierno de Chile rechaza declaraciones de Maduro contra Kast

Por CNN Chile

16.12.2025 / 20:24

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones emitidas por Nicolás Maduro contra el Presidente electo José Antonio Kast, asegurando que “agradecería que el dictador Maduro se dedicara a proteger a su propia población”.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultado sobre las elecciones en Chile, aseguró que apoyó a José Antonio Kast y señaló que ha oído que es “una persona excelente”.

