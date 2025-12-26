Gobierno critica anuncio de la UDI de posible AC contra ministro Grau por “amarres” | CNN Prime

Multas por incumplir feriados irrenunciables de Navidad y Año Nuevo pueden superar $1.3 millones por trabajador

La Dirección del Trabajo recordó que el comercio debe cerrar a las 20:00 horas los días 24 y 31 de diciembre y advirtió sanciones de hasta 20 UTM por cada trabajador afectado en caso de incumplimiento.