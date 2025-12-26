Gobierno critica anuncio de la UDI de posible AC contra ministro Grau por “amarres” | CNN Prime
Por CNN Chile
26.12.2025 / 22:38
Conduce: Felipe Hernández.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- “Como un absurdo político y jurídico”, calificó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el anuncio de la oposición de presentar una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, en rechazo a la denominada “Ley de Amarre”.
- En el oficialismo y en la oposición surgieron críticas a la resolución del Partido Comunista, que llamó a crear las condiciones para articular un pueblo organizado y movilizado de cara a la futura administración del presidente electo José Antonio Kast. Desde el Gobierno afirmaron que toda manifestación debe realizarse de forma pacífica.
- Más de 10 incendios forestales se mantienen en combate en el país, según Conaf. Los cuatro siniestros de mayor magnitud se ubican en las regiones de O’Higgins y del Maule, donde hay cuatro comunas bajo Alerta Roja.
- En materia internacional, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que planea reunirse con Donald Trump el próximo domingo, como parte de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo que permita el fin del conflicto.
Mira aquí el noticiero completo