Gobierno confirmó envío de ayuda humanitaria a Cuba | CNN Prime

Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

Gobierno confirmó envío de ayuda humanitaria a Cuba

Procultura: Mantienen cautelares de imputados

CORFO vende activos por sobreestimación de ingresos

Senado de Argentina aprobó reforma laboral de Javier Milei

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, respecto a la polémica de los SLEP, la promulgación de la Ley de Seguridad Municipal y más.