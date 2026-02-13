Programas completos cnn prime

Gobierno confirmó envío de ayuda humanitaria a Cuba | CNN Prime

Por CNN Chile

13.02.2026 / 12:03

Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Gobierno confirmó envío de ayuda humanitaria a Cuba
  • Procultura: Mantienen cautelares de imputados
  • CORFO vende activos por sobreestimación de ingresos
  • Senado de Argentina aprobó reforma laboral de Javier Milei

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, respecto a la polémica de los SLEP, la promulgación de la Ley de Seguridad Municipal y más.

