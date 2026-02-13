Gobierno confirmó envío de ayuda humanitaria a Cuba | CNN Prime
Por CNN Chile
13.02.2026 / 12:03
{"multiple":false,"video":{"key":"baNFUeHUxcXdWa","duration":"01:20:27","type":"video","download":""}}
Conduce: Felipe Hernández.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:
- Gobierno confirmó envío de ayuda humanitaria a Cuba
- Procultura: Mantienen cautelares de imputados
- CORFO vende activos por sobreestimación de ingresos
- Senado de Argentina aprobó reforma laboral de Javier Milei
En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, respecto a la polémica de los SLEP, la promulgación de la Ley de Seguridad Municipal y más.