Programas completos cnn prime

Gobierno apunta a posible corrupción en Gendarmería tras fuga de reos | CNN Prime

Por CNN Chile

28.02.2026 / 16:39

Conduce: Felipe Hernández

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

El gobierno de Gabriel Boric apuntó a posible casos de corrupción en Gendarmería tras caso de dos fugados de ex Penitenciaría.

Cuestionan ausencia de expresidenta Michelle Bachelet en el cambio de mando de José Antonio Kast en medio de polémica por su candidatura a la ONU.

Tribunal rebajó las medidas cautelares para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Revisa el noticiero completo en el video

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Mundo Netanyahu asegura que hay "señales" de que Jameneí está muerto
Gobierno apunta a posible corrupción en Gendarmería tras fuga de reos | CNN Prime
Maltrato animal: Hombre ataca con una motosierra a perro en Los Ángeles
Incendio destruye instalaciones del Team Chile en Curauma: Pérdidas se estiman en 2 mil millones
Chile condena ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y llama a detener la escalada militar en Medio Oriente
Nuevo balance tras explosión en Renca: 13 fallecidos y cuatro personas en riesgo vital