Gobierno apunta a posible corrupción en Gendarmería tras fuga de reos | CNN Prime

Por CNN Chile 28.02.2026 / 16:39

Conduce: Felipe Hernández

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

El gobierno de Gabriel Boric apuntó a posible casos de corrupción en Gendarmería tras caso de dos fugados de ex Penitenciaría.

Cuestionan ausencia de expresidenta Michelle Bachelet en el cambio de mando de José Antonio Kast en medio de polémica por su candidatura a la ONU.

Tribunal rebajó las medidas cautelares para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Revisa el noticiero completo en el video