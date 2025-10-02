Gerente General de Blue Express detalla la inversión de US$100 millones en el país

Por CNN Chile 02.10.2025 / 18:03

Conduce: Nicolás Paut.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, Olivier Paccot, Gerente General de Blue Express, detalla la inversión de US$100 millones.

Además, abordamos las cifras que dejó el Presupuesto 2026 anunciado en cadena nacional por el Presidente Gabriel Boric.

Revisa el programa completo en el video.