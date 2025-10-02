Programas completos Agenda Económica

Gerente General de Blue Express detalla la inversión de US$100 millones en el país

Por CNN Chile

02.10.2025 / 18:03

Conduce: Nicolás Paut.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, Olivier Paccot, Gerente General de Blue Express, detalla la inversión de US$100 millones.

Además, abordamos las cifras que dejó el Presupuesto 2026 anunciado en cadena nacional por el Presidente Gabriel Boric.

Revisa el programa completo en el video.

 

DESTACAMOS

Cultura The Life of a Showgirl: ¿A qué hora se lanza el nuevo disco de Taylor Swift en Chile y Latinoamérica?

LO ÚLTIMO

Cultura “No es pornografía infantil”: Juez rechaza nuevamente demanda contra Nirvana por portada de álbum "Nevermind"
Festival de la Cultura Vitacura 2025: Actividades gratuitas de arte, cine, música y teatro este 24 y 25 de octubre
Gerente General de Blue Express detalla la inversión de US$100 millones en el país
Descienden las temperaturas en la zona centro del país. Revisa el pronóstico para tu ciudad
"Merece verdad y justicia": Boric urge avance en caso de Julia Chuñil tras presunta escucha que revela que habría sido "quemada"
Las cifras y reacciones que dejó el Presupuesto 2026 anunciado por Gabriel Boric | CNN Prime