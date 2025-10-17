Geólogos chilenos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas Chiloé

En conversación con CNN Tiempo, Cristián Rodrigo, líder del hallazgo, oceanógrafo y doctor en Ciencias en Geofísica, explica con mayor profundidad que es un volcán de lodo y si existe peligro para el archipiélago y sus alrededores.

Según un reciente descubrimiento de geólogos chilenos de la Universidad de Andrés Bello, liderado por Cristián Rodrigo, se ha podido conocer la existencia de un fenómeno nunca antes identificado en territorio chileno, se trata de un volcán de lodo que se encuentra activo cercano a las costas de Chiloé.

El Volcán de lodo de Cucao, como fue bautizado, se encontraría ubicado a 86 kilómetros al oeste del archipiélago y a 1.800 metros bajo el mar. Tendría 1,5 kilómetros de diámetro y un cráter de 450 metros de ancho y 80 de profundidad y 140 de altura, a modo de comparación según Rodrigo, sería un poco más alto que la torre Entel en Santiago y cabrían 10 Estadios Nacionales dentro del volcán.

¿Cómo se descubre el volcán de lodo?

Mientras Cristián Rodrigo junto a su equipo (Fernanda Ruiz, Nitza Garrido y Ximena Contardo), realizaban un proyecto científico estudiando los cañones marinos a bordo del buque oceanográfico Cabo de Hornos perteneciente a la armada, llegaron al descubrimiento del volcán submarino a través de información acústica, mapeo oceánico de alta resolución y perfiles sísmicos.

“Era un extraño objeto en el fondo del mar… nos llamó mucho la atención porque estaba sobre el fondo del mar formando una gran estructura, cómo un volcán de los que se conocen comúnmente en la tierra, de una magnitud semejante al Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos” menciona el geólogo.

¿Qué es un volcán de lodo y cómo afectaría a Chiloé?

Según Cristián Rodrigo, la diferencia de un volcán magmático y un volcán de lodo es que, el segundo, no expulsa lava ni cenizas sino sedimentos de agua y gas metano que van ascendiendo de forma lenta desde el subsuelo marino.

En base a las condiciones de profundidad que presenta el volcán del lodo no causa un impacto directo en la navegación de superficies de buques y lanchas, al mismo tiempo tampoco genera riesgo en la población cercana de Chiloé.