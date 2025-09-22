Programas completos cnn prime

General Iturriaga tildó de “traidores de la patria” a efectivos del ejército involucrados en tráfico

Por CNN Chile

22.09.2025 / 17:55

Conduce: Natalia Muñoz.

En un nuevo CNN Prime, junto a Natalia Muñoz, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Violento ataque con un ladrillo dejó a carabinero con graves heridas.

General Iturriaga catalogó como “traidores de la patria ” a efectivos del ejército involucrados en tráfico de drogas, palabras que fueron apoyadas por el gobierno.

Estonia acusa violación de espacio aéreo por parte de Rusia.

Revisa el noticiero completo en el video.

 

