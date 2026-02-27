Gendarmería remueve a altos funcionarios por fuga de reos | CNN Prime

Conduce: Matilde Burgos.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:

El presidente Gabriel Boric arremetió contra Estados Unidos y el resurgimiento de la “Doctrina Monroe” de la administración de Donald Trump.

Gendarmería removió a cuatro altos funcionarios de la institución por fuga de reos.

Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Cuba, porque el país caribeño tiroteó una lancha estadounidense en aguas jurisdiccionales del país.

El presidente electo, José Antonio Kast, solicitó una reunión con Gabriel Boric por polémica por cable submarino.

En una nueva edición de Entrevista Prime, conversamos con el exministro de Defensa y del Interior, Jorge Burgos, respecto al proyecto de cable submarino entre Chile y China, que causó la molestia de Estados Unidos.