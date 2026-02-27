Programas completos cnn prime

Gendarmería remueve a altos funcionarios por fuga de reos | CNN Prime

Por CNN Chile

27.02.2026 / 15:31

Conduce: Matilde Burgos.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El presidente Gabriel Boric arremetió contra Estados Unidos y el resurgimiento de la “Doctrina Monroe” de la administración de Donald Trump.
  • Gendarmería removió a cuatro altos funcionarios de la institución por fuga de reos.
  • Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Cuba, porque el país caribeño tiroteó una lancha estadounidense en aguas jurisdiccionales del país.
  • El presidente electo, José Antonio Kast, solicitó una reunión con Gabriel Boric por polémica por cable submarino.

En una nueva edición de Entrevista Prime, conversamos con el exministro de Defensa y del Interior, Jorge Burgos, respecto al proyecto de cable submarino entre Chile y China, que causó la molestia de Estados Unidos.

